アタランタvsパルマ スタメン発表
[1.25 セリエA第22節](アトレティ・アズーリ・ディターリア)
※23:00開始
<出場メンバー>
[アタランタ]
先発
GK 29 マルコ・カルネセッキ
DF 19 ベラト・ジムシティ
DF 42 ジョルジョ・スカルビーニ
DF 69 オネスト・アーノル
MF 13 エデルソン
MF 15 マルテン・デ・ローン
MF 17 シャルル・デ・ケテラーレ
MF 18 ジャコモ・ラスパドーリ
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
MF 77 ダビデ・ザッパコスタ
FW 9 ジャンルカ・スカマッカ
控え
GK 31 フランチェスコ・ロッシ
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
DF 3 オディロン・コスヌ
DF 4 イサク・ヒエン
DF 23 セアド・コラシナツ
DF 47 ロレンツォ・ベルナスコーニ
MF 6 ユヌス・ムサ
MF 8 マリオ・パシャリッチ
MF 10 ラザール・サマルジッチ
FW 7 カマルディーン・スレマナ
FW 11 アデモラ・ルックマン
FW 70 ダニエル・マルディーニ
FW 90 ニコラ・クルストビッチ
監督
ラファエレ・パッラディーノ
[パルマ]
先発
GK 40 エドアルド・コルビ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 37 マリアーノ・トロイロ
DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 15 エンリコ・デルプラート
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 22 オリバー・ソレンセン
MF 27 サーシャ・ブリッチギー
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
控え
GK 66 フィリッポ・リナルディ
GK 67 G. Casentini
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 61 D. Drobnič
MF 21 ガエターノ・オリスターニオ
MF 24 クリスチャン・オルドニェス
MF 25 ベンジャミン・クレマスキ
FW 9 マテオ・ペレグリーノ
FW 11 ポントゥス・アルムクビスト
FW 17 ヤコブ・オンドレイカ
FW 30 ミラン・ジュリッチ
FW 76 D. Mikołajewski
監督
Carlos Cuesta García
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります