※23:00開始

<出場メンバー>

[アタランタ]

先発

GK 29 マルコ・カルネセッキ

DF 19 ベラト・ジムシティ

DF 42 ジョルジョ・スカルビーニ

DF 69 オネスト・アーノル

MF 13 エデルソン

MF 15 マルテン・デ・ローン

MF 17 シャルル・デ・ケテラーレ

MF 18 ジャコモ・ラスパドーリ

MF 59 ニコラ・ザレフスキ

MF 77 ダビデ・ザッパコスタ

FW 9 ジャンルカ・スカマッカ

控え

GK 31 フランチェスコ・ロッシ

GK 57 マルコ・スポルティエッロ

DF 3 オディロン・コスヌ

DF 4 イサク・ヒエン

DF 23 セアド・コラシナツ

DF 47 ロレンツォ・ベルナスコーニ

MF 6 ユヌス・ムサ

MF 8 マリオ・パシャリッチ

MF 10 ラザール・サマルジッチ

FW 7 カマルディーン・スレマナ

FW 11 アデモラ・ルックマン

FW 70 ダニエル・マルディーニ

FW 90 ニコラ・クルストビッチ

監督

ラファエレ・パッラディーノ

[パルマ]

先発

GK 40 エドアルド・コルビ

DF 5 ラウタロ・バレンティ

DF 37 マリアーノ・トロイロ

DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ

MF 8 ナウエル・エステベス

MF 10 アドリアン・ベルナベ

MF 15 エンリコ・デルプラート

MF 16 マンデラ・ケイタ

MF 22 オリバー・ソレンセン

MF 27 サーシャ・ブリッチギー

FW 7 アドリアン・ベネディチャク

控え

GK 66 フィリッポ・リナルディ

GK 67 G. Casentini

DF 14 エマヌエーレ・バレーリ

DF 61 D. Drobnič

MF 21 ガエターノ・オリスターニオ

MF 24 クリスチャン・オルドニェス

MF 25 ベンジャミン・クレマスキ

FW 9 マテオ・ペレグリーノ

FW 11 ポントゥス・アルムクビスト

FW 17 ヤコブ・オンドレイカ

FW 30 ミラン・ジュリッチ

FW 76 D. Mikołajewski

監督

Carlos Cuesta García

