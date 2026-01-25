[1.25 セリエA第22節](アトレティ・アズーリ・ディターリア)※23:00開始<出場メンバー>先発GK 29 マルコ・カルネセッキDF 19 ベラト・ジムシティDF 42 ジョルジョ・スカルビーニDF 69 オネスト・アーノルMF 13 エデルソンMF 15 マルテン・デ・ローンMF 17 シャルル・デ・ケテラーレMF 18 ジャコモ・ラスパドーリMF 59 ニコラ・ザレフスキ

MF 77 ダビデ・ザッパコスタFW 9 ジャンルカ・スカマッカ控えGK 31 フランチェスコ・ロッシGK 57 マルコ・スポルティエッロDF 3 オディロン・コスヌDF 4 イサク・ヒエンDF 23 セアド・コラシナツDF 47 ロレンツォ・ベルナスコーニMF 6 ユヌス・ムサMF 8 マリオ・パシャリッチMF 10 ラザール・サマルジッチFW 7 カマルディーン・スレマナFW 11 アデモラ・ルックマンFW 70 ダニエル・マルディーニFW 90 ニコラ・クルストビッチ監督ラファエレ・パッラディーノ[パルマ]先発GK 40 エドアルド・コルビDF 5 ラウタロ・バレンティDF 37 マリアーノ・トロイロDF 39 アレッサンドロ・チルカーティMF 8 ナウエル・エステベスMF 10 アドリアン・ベルナベMF 15 エンリコ・デルプラートMF 16 マンデラ・ケイタMF 22 オリバー・ソレンセンMF 27 サーシャ・ブリッチギーFW 7 アドリアン・ベネディチャク控えGK 66 フィリッポ・リナルディGK 67 G. CasentiniDF 14 エマヌエーレ・バレーリDF 61 D. DrobničMF 21 ガエターノ・オリスターニオMF 24 クリスチャン・オルドニェスMF 25 ベンジャミン・クレマスキFW 9 マテオ・ペレグリーノFW 11 ポントゥス・アルムクビストFW 17 ヤコブ・オンドレイカFW 30 ミラン・ジュリッチFW 76 D. Mikołajewski監督Carlos Cuesta García

