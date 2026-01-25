周東が契約更改…5年総額20億円

ソフトバンクの周東佑京外野手は今オフ、5年総額20億円の大型契約を結んだ。23日に行われた契約更改後の会見では、スーツ姿で登場。普段とはまた違った姿に「周東選手がただただかっこよすぎて震えてる」「年俸が上がるにつれて年々色気が増す周東佑京」とコメントが寄せられた。

周東は2017年のドラフト会議で育成2位で入団。背番号「121」からスタートし、2025年までに4度の盗塁王を獲得。昨季は選手会長として怪我に苦しみながらもチームをリーグ連覇、5年ぶり日本一に導いた。

今季中にはフリーエージェント（FA）権の取得も見込まれており、大型契約となった。「本当に試合に出始めた一昨年、去年もそうですけど、どこかで怪我で抜けるのが毎年なので。全試合、全イニング出るというのを念頭に置いて、そこを目指してやりたいです」と意気込んだ。

そんな中、会見では黒地のスーツを披露。髪をかきあげる仕草もみせ、SNSでは「周東、カッコよすぎる……」「ガチでかっこいい」と言ったコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）