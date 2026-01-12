「相性のいい」ゆるニットと白インナー「2枚の方がキレイに見える」重ねワザ
どんなインナーを仕込むかで、テイストチェンジが簡単にかなう深めのVネック。すっきり感が残せるうえにバリエーションも多い白を使い、フレキシブルなアレンジを披露！
「ニットのゆるみを止める」白の組み合わせ
身幅が大きなシルエットで、インナーを仕込むことが前提のVネックニット。ぬくもりのある雰囲気には、シンプルな中にどこかモードさがある白インナーの選びがシャープに装うコツ。
ゆるさとトラッド感を持つメンズのスタイルを参考に
パンツと眼鏡は着まわし。ベージュニット／グラフペーパー（グラフペーパー 東京） 白ポロトップス／THROW by SLY（バロックジャパンリミテッド）
シャツほどかっちり見えないえりつきポロで、気だるさと凛々しさをミックス。ボタンを2つ開けてラフに。
ハリのあるリボンが赤ニットをクラシカル方向へ
パンツと眼鏡は着まわし。赤ニット／Ungrid 白リボンシャツ／Ameri
ネックラインのリブの切り替えがカジュアルな赤ニット。ストライプの織り模様が入った白シャツは幅広のボウタイつきで、大きくリボン結びをすると赤に映えて大人なバランスに。
