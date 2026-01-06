Base Ball Bearが、1月28日にリリースするミニアルバム『Lyrical Tattoo』より表題曲の「Lyrical Tattoo」を1月7日に先行配信することを発表した。さらに、Base Ball Bearとしては久々となるインストアイベントの開催も決定した。

「Lyrical Tattoo」は、オンライン上の事象や存在が“現実”へと食い込み、“物語”が跋扈するこの時代に、世界のどこにも預けていない“自分だけが感知しているもの”を今一度見つめ直そうとする作品全体を象徴する楽曲になっているという。

先行配信リリースの情報解禁を受けて、本日よりミニアルバム『Lyrical Tattoo』を配信前に予約ができるPre-add / Pre-saveがスタートした。Apple MusicまたはSpotifyでPre-add / Pre-saveすると、予約特典として「サイン入りオリジナルアーティストフォト壁紙」がもらえるキャンペーンを実施。

また、久しぶりとなるリリースイベントの開催も決定した。タワーレコード新宿店、梅田NU茶屋町店、タワーレコード名古屋近鉄パッセ店の全国3カ所にてポストカードお渡し会を開催。さらに、新宿店と梅田NU茶屋町店では、お渡し会に加えてバンドとしては非常に貴重なアコースティックミニライブもあわせて開催される。

◾️ミニアルバム『Lyrical Tattoo』 2026年1月28日（水）リリース ▼通常盤（CD）／\2,750（税込）

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66118.html

▼VICTOR ONLINE STORE限定盤（CD＋Blu-ray＋グッズ）／\11,000（税込）

※アコースティックミニライブオンライン視聴

※紙ジャケ仕様

https://victor-store.jp/item/105193

▼Pre-add / Pre-saveキャンペーン

https://www.toneden.io/v-dd/post/lyrical-tattoo ▼先行リリース「Lyrical Tattoo」 2026年1月7日（水）

配信：https://baseballbear.lnk.to/LyricalTattoo ▼CD収録曲

1.Lyrical Tattoo

2.caramel dog

3.TIME SHIFT GIRL

4.Remains

5.夏の細部

6.BLUE、たる

7.(The rise of) Offline Souls ▼Blu-ray収録曲 ※VICTOR ONLINE STORE限定盤のみ

SHIBUYA NONFICTION at LINE CUBE SHIBUYA (2024.09.21)

夕日、刺さる部屋

いまは僕の目を見て

short hair

SCHOOL GIRL FANTASY

つよがり少女

DIARY KEY

セプテンバー・ステップス

FICTION ONCE MORE

東京

17才

Changes

Endless Etude

十字架You and I

祭りのあと

Stairway Generation

Tabibito In The Dark

Power (Pop) of Love

（副音声あり）

◾️＜Base Ball Bear Tour 「Lyrical Tattoo」＞ 2026年

2月15日（日）愛知 BOTTOM LINE 16:15/17:00

2月27日（金）大阪 BIG CAT 18:15/19:00

3月19日（木）東京 Zepp DiverCity(TOKYO) 18:00/19:00

5月15日（金）宮城 仙台darwin 18:30/19:00

5月16日（土）新潟 GOLDEN PIGS RED 16:30/17:00

5月28日（木）千葉 千葉LOOK 18:30/19:00

6月4日（木）京都 磔磔 18:30/19:00

6月6日（土）岡山 IMAGE 16:30/17:00

6月7日（日）愛媛 松山Double-u studio 16:30/17:00

6月19日（金）石川 金沢AZ 18:30/19:00

6月20日（土）長野 ライブハウスJ 16:30/17:00

7月3日（金）北海道 BESSIE HALL 18:00/18:30

7月5日（日）青森 青森Quarter 16:00/16:30

7月10日（金）福岡 DRUM Be-1 18:30/19:00

7月11日（土）熊本 熊本B.9V2 16:30/17:00 スタンディング ￥6,500（税込 / 1D代別）

※未就学児入場禁止

※全スタンディング

※3月19日（木）東京・Zepp DiverCityのみ

2階指定席￥7,000（税込 / 1D代別）

詳細：https://www.baseballbear.com/live/

◾️＜新春ベースボールベアーちゃん祭り2026＞ 日程：2026年1月11日（日）東京・EX THEATER ROPPONGI

時間：OPEN 16:00 / START 17:00

料金：全席指定 6500円（税込）

詳細：https://www.baseballbear.com/live/