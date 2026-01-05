お笑いコンビ・野生爆弾のくっきー！のYouTubeチャンネルが2025年12月29日に更新。43万円のニューギターを購入する様子を公開した。

新大久保から原宿に移転したハイパーギターズにてニューギターを物色したくっきー！。ちなみにくっきー！はこれまで何度もハイパーギターズでYouTube撮影を行っており、実際に高額ギターを購入するなど、くっきー！ファンの間ではお馴染みのお店となっている。くっきー！と長島店長の肩の力が抜けた掛け合いも人気だ。

今回、GretschのCountry Gentlemanを購入したくっきー！。男らしいサウンドが鳴り、かなり渋い見た目のビジュアルがとてもかっこいい。購入価格は「43万円」。お支払いを先に済ませて、細部のメンテナンスを行ってもらうことに。

後日、メンテが終わったCountry Gentlemanを引き取りにきたくっきー！。くっきー！はギターを試奏する際、反町隆史「POISON～言いたいことも言えないこんな世の中は～」のリフを弾くのが恒例となっているが、長島店長と一緒に試奏するブースで、ロックな空間を作り上げていた。

その上でくっきー！は「Gretschはスーツみたいなものだと思ってるんですよ。男をクッとワンランク上げてくれる存在というか」とGretschについての持論を語ると、長島店長は「上がってましたよ。間違いない！」と力を込めていた。

そして長島店長はVIPルームにくっきー！を招待した。そこにはMarshallのお宝アンプやGibson・Flying Vのヴィンテージモノなどが置かれてあった。なかなかお目にかかれないものを前に、くっきー！も目を輝かせる。

さらにくっきー！はもうすぐ50歳の誕生日を迎えるということで、節目に特別な1本を購入することを計画。店内に置かれていたサーモンピンク系のFender・Jazz Masterがえらく気に入った様子だったが、価格を聞いてみると「550万円」という答えが返ってきた。

550万円という金額はさすがに簡単には購入に踏み切れない様子だったが、いずれにせよ50歳の誕生日記念ということで“特別な1本”を後日買いにくるようだ。実行されたならば、その様子はYouTubeでアップされるはずなので、ファンは楽しみに待っていよう。

それにしてもくっきー！と長島店長の掛け合いは本当に素晴らしい。ボケ続けるくっきー！に対し一歩も引かない長島店長の姿は、視聴者にも好評のようで「くっきー！のノリについていける一般人ってこの人しかいないよなw」「くっきー！に負けないくらい適当さが半端ないww」「くっきー！と店長の絡み好きすぎる」などの声がコメント欄に寄せられている。動画の内容が気になる人はぜひ、くっきー！のYouTubeチャンネルを覗いてみよう。

（文＝よーちゃん）