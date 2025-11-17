歌唱力やパフォーマンスでチームワークを競い合う！オフィスながも「企業対抗カラオケ選手権 in みやざきスナックフェス」

テレビ番組制作などを手がけるオフィスながも株式会社が企画立案したプロジェクト「企業対抗カラオケ選手権」が、「スナックフェス2025 in 宮崎」とコラボレーション。

2025年11月24日13時より、応援団長に玉袋筋太郎氏とピエール瀧氏を迎え、アミュプラザみやざき アミュひろばにて観覧無料の生配信イベントとして実施されます。

オフィスながも「企業対抗カラオケ選手権 in みやざきスナックフェス」

開催日：2025年11月24日(月曜祝日)

配信開始：13時から生配信

会場：アミュプラザみやざき アミュひろば

※観覧無料

※YouTubeでのライブ配信あり

豪華出演陣が“スナックの聖地”宮崎に集結

「企業対抗カラオケ選手権」は、様々な業種の企業が参加し、歌唱力やパフォーマンス、チームワークを競い合う、歌でつながる番組です。

今回は、出場企業の応援団長に玉袋筋太郎氏とピエール瀧氏、進行役にアマレス兄弟を迎えて実施されます。

舞台は、日本初となるスナック文化の祭典「スナックフェス2025 in 宮崎」。

わずか500m四方に約800軒ものスナックが軒を連ね、“スナックの聖地”として知られる宮崎・ニシタチで開催されます。

人と文化がつながる“スナック”と、歌の力で日本の未来と元気をつなげることを目指す“企業対抗カラオケ選手権”が揃う、見逃せない大会です。

札幌大会は再生回数100万回突破！

3年目に突入し、勢いに乗る「企業対抗カラオケ選手権」。

2025年9月13日(土)に生配信された「企業対抗カラオケ選手権 札幌特別大会 in NoMaps2025！」では、会場に多くの観覧者が集結し、終始活気あふれる回となりました。

現在もその快進撃はとどまることを知らず、再生回数は100万回を突破しています。

カンロ、テゲバジャーロ宮崎など県内外14社が出場

『企業対抗カラオケ選手権 in みやざきスナックフェス』に出場する企業も、バラエティ豊かなラインナップです。

カンロ、春日井製菓、南九州ファミリーマート、宮交グループ、テゲバジャーロ宮崎、宮崎青年会議所など、県内外の企業団体14社が、豊かな個性とチームワーク、そして歌声で競演します。

出場企業一覧：

1. 株式会社SUNAO製薬

2. カンロ株式会社

3. ペイフォワード株式会社

4. 株式会社南九州ファミリーマート

5. 建設新聞

6. 株式会社SUN

7. 海汐プロダクション

8. 宮交グループ

9. スナック和花

10. 株式会社セキュリティロード

11. 株式会社ヨシカワ

12. 春日井製菓株式会社

13. 株式会社テゲバジャーロ宮崎

14. 一般社団法人宮崎青年会議所

会場での観覧は無料のほか、YouTubeでのライブ配信も実施されます。

「企業対抗カラオケ選手権 in みやざきスナックフェス」の紹介でした。

