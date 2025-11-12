マッツ・ミケルセン出演『ブレイカウェイ』日本初公開！予告映像＆場面カット解禁

2025年11月22日に60歳の誕生日を迎えるマッツ・ミケルセン生誕60年を記念して「〈北欧の至宝〉マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」が11月14日（金）新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ有楽町、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開。

この度、デンマーク映画史上最高傑作とも言われる幻の名作で日本で劇場初公開される『ブレイカウェイ』の予告映像＆場面カットが解禁！

『ブレイカウェイ』概要＆あらすじ

『ブレイカウェイ』でマッツが演じるのは、暴力ですべてを解決する銃器マニア、いつもイライラしている荒くれ者アーニー。この度解禁する予告映像と場面カットでは、 若きマッツの鍛え上げられた身体と、やんちゃな色気がたまらない！ 大金強奪を画策するアンラッキーな4人のならず者たちに待ち受ける誰も予想できなかった結末をスクリーンで確かめていただきたい！

予告編

https://youtu.be/49KQLV-Rp3E

あらすじ

不条理な子供時代のトラウマを持ち、この上なくアンラッキーな4人のならず者たち。年齢も境遇もバラバラな 彼らは失敗続きの人生を塗り変えるために大金強奪を画策する。激しい銃撃戦に負傷しながらも、逃亡を果たした彼らに待っていたのは…。

本生誕祭では、彼の60歳の節目を祝い、日本劇場初公開の貴重な作品を含む7作品を一挙に上映。若き日のマッツ・ミケルセンを堪能できる『ブレイカウェイ』のほか、『フレッシュ・デリ』、長らく未公開となっていた『メン＆チキン』といった日本初公開作だけでなく、『アダムズ・アップル』、『アフター・ウェディング』、『ロイヤル・アフェア 愛と欲望の王宮』、そして代表作とも言うべき『偽りなき者』まで、マッツ・ミケルセンのキャリアを通じて培われた演技の真髄を劇場で堪能できる滅多にない機会となる。“北欧の至宝”とも称される名俳優の輝き、そして圧倒的な存在感をスクリーンで体感してほしい。

