工藤静香が自身のInstagramを更新。 “ゴクミ”こと後藤久美子との仲良し再会ショットを公開。この超貴重な2ショットが大きな話題となっている。

【写真】”最高に美しいふたり”と話題！工藤静香と後藤久美子の2ショット

■工藤「見ているのが楽しくなるくらい美人さん」とゴクミを絶賛

工藤は「久しぶりに会えた美人な後藤久美子ちゃん！相変わらず本当に美しい」と嬉しそうに再会を報告した。1枚目は、白のタートルネックセーター姿の工藤に後藤が抱きつき、頬を寄せる密着2ショット。2枚目では、ふたりが並んで椅子に座り頭を寄せ合い、にこやかな笑顔を浮かべている。

仕事のため日本に戻ってきたという後藤について「今の久美子はアクティブでとても健康的で嬉しかった」そして「話しながら見ているのが楽しくなるくらい美人さん」とハートマークをたくさん添えて、久々の再会を喜んだ。「また近いうちに会いたいけれど、スケジュールが難しそうだ。笑」と記していることから、お互い忙しい中での貴重な再会だったようだ。

さらに工藤は、BGMに設定した自身の曲「in the Sky」（1998年リリース） について「渋谷でレコーディングをしている時に彼女が差し入れを持って遊びに来てくれたのを覚えています。」と後藤との仲良しエピソードを披露。「口の中でふわっと溶ける甘くて軽い美味しいお菓子だったなぁ」と、その味を懐かしむように振り返っていた。

SNSでは「美人さん2人！！」「素敵な2ショット！」「姉妹みたいですね」「しーちゃんとゴクミのツーショットがまた見られるなんて」「後藤久美子さん相変わらず美人すぎる」「素敵に年齢を重ねてますね」「美しさが際立っています」「最高に美しいふたり」「貴重な2ショット」など、大きな反応が寄せられている。

■工藤静香と後藤久美子の“姉妹みたい”な2ショット