無意識の好意を見逃さないで！男性のLINEに隠された「脈ありサイン」
気になる男性とのLINE、返信の速さやスタンプの多さで一喜一憂していませんか？実は、本当に脈がある男性ほど“分かりづらいサイン”を出しているもの。そこで今回は、そんな男性のLINEに隠された「脈ありサイン」を紹介します。
会話を終わらせないように話題を広げてくる
一番分かりやすいのが、“会話を続けようとする姿勢”。あなたの返信で話が終わりそうになったときに、彼が「そういえばさ…」と新しい話題を振ってくるなら、それは「もっと話していたい」というサイン。男性は、興味のない相手とは無理にLINEを続けませんが、たとえ短文でも自分から話題をつなげようとしてくるなら、好意の証拠といえます。
短文・絵文字なしでも返信が途切れない
そっけなく見えるLINEも、実は“緊張しているだけ”の可能性があります。真面目なタイプの男性ほど、好きな女性に対しては慎重。軽く見られたくない、失敗したくないという気持ちから、短文・絵文字なしのメッセージになりがちなんです。それでもきちんと返信が返ってくるなら、あなたに対して誠実に向き合おうとしている証拠といえます。
「今日こんなことあった」などの報告が増える
「仕事終わった」「友達と飲んできた」など、何気ない報告が増えてきたら脈ありサインかも。男性は、興味のない相手に日常を共有することはほとんどありません。あなたに自分のことを知ってほしい、つながっていたいといった気持ちが、自然と報告LINEとして出てくるのです。
LINEで男性の本心を確かめる際は、返信の速さより、「どんな会話を続けたいのか」「どんな内容を共有しているか」を見極めるのがカギ。小さなやり取りの中にも、きっと“あなたが好き”が隠れていますよ。
🌼「彼女気取りかよ…」男性が面倒に感じる女性からのLINE