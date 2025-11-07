ジャケットは「トップス」着心地カーディガンで「お仕事感がない」ジャケット





「トップス風にも着られる」着心地カーディガンのジャケット

ジャケット的なきちんと感とカーディガンのような着心地。そしてブラウスのような甘さ。フロントを閉じればトップスのようにも。コートの中にも仕込めて、春や秋にも活躍。ほぼ1年中使える便利なノーカラージャケットの新名品をご紹介。







ベルトでつくるXラインによりエレガントに

カシュクールのように前がクロスするため、胸元が開きすぎず1枚で着やすい。ボタンでとめる位置を簡単に変えられるから、中に厚手のインナーを仕込む場合も身幅を調整できる。 ベージュ共布ベルトつきノーカラージャケット、ボルドータックスカート／ともにプルミエ アロンディスモン







細身のジャケットをタックINしてオールインワン風に

同系色のワイドパンツとつなげて、オールインワンをセルフメイク。薄手かつ横幅が狭めだから、INしたときもウエストまわりがもたつく心配は不要。 グレーピンストライプジャケット／ブリル（ブリル新宿） 黒ベルトつきセンタープレスパンツ／イウエン マトフ（ユナイテッドアローズ 渋谷スクランブルスクエア店）







