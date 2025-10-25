松下洸平、HANAとの共演は「ちょっとエモーショナルな気持ちになった」
俳優・歌手の松下洸平（38歳）が、10月24日に放送されたラジオ番組「DK SELECT WEEKEND LIVING」（J-WAVE）に出演。音楽番組「with MUSIC」（日本テレビ系）で共演したHANAについて「イチHANAファンとしてはですね、なんかこうちょっとエモーショナルな気持ち」になったと語った。
松下洸平が司会を務める「with MUSIC」で、先週HANAと共演したことに触れ「もう本当に素晴らしいエネルギーを持った皆さんで、オーディションからずっと見てきた、もうイチHANAファンとしてはですね、なんかこうちょっとエモーショナルな気持ちにもなった」と振り返る。
松下はHANAが現在第一線で活躍していることについて「本当に素晴らしいグループだなという風にしみじみ思いながら聴いてしまいました」と話し、「皆さん明るくて、すごい天真爛漫で、等身大なんですよね。その飾らないHANAの皆さんの存在っていうのにね、たくさん背中をされてる方がいらっしゃるんだなと改めて思いました。僕はこの（日、ラジオで放送した）『My Body』も大好きで、めちゃくちゃ聴いています。もう1日2回は聴いてるんじゃないかなと思います。皆さんも是非ね、これからもHANAを一緒に応援していきましょう」と語った。
