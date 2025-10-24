無印良品で「買ってよかった」使い方で分かる納得の理由





便利グッズが豊富に揃う「無印良品」。実用性が高く幅広いインテリアになじむシンプルなデザインも人気の理由。どれも優秀なモノぞろいだけどバリエーションが豊富な分、どのアイテムを買うべき？ そこでファッション・美容のプロ16人に無印良品で「買って良かった」「リピートし続けている」名品を聞き込み。その「使い方」も含めてご紹介します。







ブランドごとにラベルづけ

「無印良品で購入したソフトケースに大きく畳んだデニムを立てて収納しています。これではパッと見たとき、デニムの詳細がわからないのでブランドと形を記載したクリップを作成。服選びの時短にもつながりました」（3kiyさん・インフルエンサー）







なくなると困るスポンジ

メイクアップスポンジ 40個入り 499円／無印良品 「メイクスポンジはいつもこちらを使い捨てで使用しています。肌触りがなめらかで、ファンデーションや下地がきれいに乗るのが好き。コンパクトなのでポーチにも入れやすく、旅行などにも重宝」(AYANAさん・ビューティライター)







背面シールをはりかえ無印のボックスに 収納

「無印良品のポリプロピレンボックスにアディクションのアイシャドウを収納。とくにこの６段タイプがぴったり。アイシャドウ背面のシールを脇にはり直すと色名がラベリングできオススメ」（内山奈穂さん・アディクションPR）







目利きのプロ16人が選んだ無印良品の名品

≫【全18アイテムの一覧へ】 買ってよかったものは？ 「その使い方で分かる」納得の理由