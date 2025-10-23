WS進出直後…佐々木の頭をポンポン

ドジャースは22日（日本時間23日）、ブルージェイズとのワールドシリーズを戦うためにトロントへ向かった。リーグ優勝決定シリーズではブルワーズに4連勝。そんな中、中継が捉えた大谷翔平投手から佐々木朗希投手への“粋な計らい”が話題になっている。

王手をかけて迎えた17日（同18日）の第4戦は大谷の独壇場だった。投げては7回途中10奪三振無失点。打っては先頭打者弾を含む1試合3発。中でも第2打席は場外にぶち込む特大弾だった。そんな大谷の歴史的活躍を締めたのは佐々木だった。

佐々木は5-1の9回にマウンドに上がると、先頭のコントレラスに安打を浴びたが、後続をたった。最後はダービンを右飛に抑え、自らの胸をトントンと叩いて喜んだ。大谷はそんな佐々木の元へ向かうと、頭をポンポン。“後輩”を労った。

これにはファンも注目。「優しいお兄ちゃんのようで微笑ましかったです」「大谷選手、朗希投手の所へ真っ先に行って終わった後は頭ポンポン 集まった時は熱いハグ」「頭ポンポンってして褒めてるの尊すぎる」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）