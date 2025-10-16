CSファイナル第2戦

プロ野球パ・リーグのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第2戦が16日、みずほペイペイドームで行われソフトバンクが日本ハムに3-0で勝利した。8回にソフトバンクの柳田悠岐外野手が先制3ラン。逆方向に放り込んだ一発に衝撃が走っている。

千両役者だった。両チームの投手が好投し、0-0で8回に突入した。裏の攻撃、山川の安打などで1死一、二塁のチャンス。ここで1番の柳田が打席に入った。1-1から上原の外角高め150キロの真っすぐを捉えると、左翼スタンドに飛び込む先制3ランとなった。柳田は一塁を回ってガッツポーズ。ペイペイドームは歓喜に包まれた。

BS-NHKで解説を務めた伊東勤氏も「高さで長打になりましたが、これは打った打者がすごいです」と称賛していた。

ネット上のファンも衝撃。「これが柳田悠岐」「マジでこのHR柳田悠岐が詰まってる」「かっこよすぎるだろ！」「37歳の打球じゃない」などの声が寄せられた。日本ハムファンも「上原も仕方ない、柳田が凄すぎる」「これ見たら上原責められん 打った柳田がすげえ」と脱帽だった。

ソフトバンクはアドバンテージの1勝を含め3勝とし、昨年に続く日本シリーズ進出に王手をかけた。



