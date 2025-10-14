キャッチボール前に遊び感覚で…子どもが成功を実感できる“円ジャンプドリル”

力強いボールを投げるためには、軸足の安定が不可欠だ。埼玉西武ライオンズのベースボールアカデミーで指導する山崎まりコーチは、多くの子どもたちが「真っすぐ立つ」という基本ができていないことを指摘する。軸足が安定していなければ、全身の力をボールに伝えることができず、腕だけで投げてしまう原因になる。

軸足、片足でバランスを取るためのドリルとして、山崎コーチが推奨しているのが「片足ジャンプ」だ。まず準備として、地面に足のサイズの2足分くらいが収まる円を描く。この円の中央に軸足（右投げなら右足）で立ち、視線は投げる方向に向けたまま、その場で10回ほどジャンプする。このとき重要なのは、ジャンプしても足が円の中からはみ出さないことだ。

注意したいのは着地足。バランス感覚が悪い例として、ジャンプをするうちに“かかと体重”になるケースを挙げる。骨盤から上体が後ろに傾いてしまうため、山崎コーチは「しっかりお尻が使えないで腕だけで投げてしまう。骨盤に乗る形で、真っすぐ跳ぶことを意識してほしい」とアドバイスを送る。

骨盤に体重を乗せる感覚は、投球でも重要になるので幼い頃から身につけておきたい。打撃、投球、走塁など野球は片足、軸足で立つ場面が多いスポーツ。出力を発揮するパワーポジションの形を習得できれば、どんなシチュエーションでも活かせるはずだ。

山崎コーチは「キャッチボール前に遊び感覚で」トライしてみることを提案。地面に円を描くので「すごい分かりやすい」と言うように、子どもたち自身が成功と失敗を判断できる点も大きな利点だ。「できたかどうかが分かりやすい方が、子どもには良い」からこそ、このドリルを日々の練習に取り入れてみよう。（First-Pitch編集部）