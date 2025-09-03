この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

人気カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、自身の動画『代謝を上げる！ 効果的！すぐに血流を上げる方法』で、家庭で簡単にできる「即血流アップ術」を紹介した。片岡氏は動画の冒頭、「今日はですね、即血流をアップさせる方法をお伝えしていきたいと思います」と語り、誰でも実践できる温冷交互浴のポイントを明かしている。



片岡氏によると、「お風呂はちょっと熱めに設定して、入った時に『ちょっと熱いかな』と思うぐらいの温度が一番いい」とのこと。最初は浴槽で体を温め、その後「冷たいシャワーを足や手からかけて、少し冷たいかなというくらいまでしてから、もう一度お風呂に入る」を繰り返すのがコツだという。「これをやってあげることによって、血管が縮まったり開いたりを繰り返し、血流が一気に回り出すんですね」と述べ、即効性と効果を強調した。



さらに、顔色の改善や体脂肪燃焼、運動後の乳酸分解にも有効であるとし、「夜眠る前にこれをあんまりやってしまうと興奮状態になっちゃうので、できれば朝とか日中がおすすめです」と注意点を伝えている。特に「初めてやる方や心臓が弱い方は、いきなり冷水を全身に浴びるのは避け、足元から徐々に体を慣らしてください」と安全面にも言及した。



動画の締めくくりとして、片岡氏は「3、4回繰り返してあげるだけでどんどん体がポカポカしてくるので、やってみてもらえるといいと思います。冬場や寒い朝にやると、夕方までポカポカするので、ぜひ試してみてください」と視聴者に呼びかけた。