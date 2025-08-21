「この下地ならファンデは薄塗りでいい」 美容のプロが使っている「一瞬で肌質が上がる」名品





一瞬で肌質が上がる化粧下地



理想はさっと塗るだけでベースメイクが完結。さらにファンデ前に仕込むことで仕上がりも段違い。おまけにUVケア効果にも優れた化粧下地。多くのコスメを知り尽くしたプロたちが「とくにコレがいい」という愛用品をご紹介。







内側から潤いのある肌に

ヴォワールコレクチュール n SPF25・PA++ 40g 7,700円／クレ・ド・ポー ボーテ 「補正力が高い下地。カバー力の高いファンデは乾燥しやすいので、この下地で毛穴や色ムラを隠して、ファンデを薄めに重ねます。ピタッと肌に定着して下地とファンデ、お互いのよさを引き立て合い、内側からうるおいに満ちた肌がつくれる」（まゆさん・ビューティインフルエンサー）







肌ムラをおさえてトーンアップ

コスメデコルテ フローレススキン グロウライザー SPF20・PA++ 30g 5,500円／コスメデコルテ 「肌のアラを飛ばしてツヤを足すために。毛穴落ち知らずでとっても優秀。ファンデ前に仕込むことで肌のムラがおさまり上品な印象に」（宗万夏子さん・美容師）

うるおいをあたえ、透明感を底上げする美容成分の「グロウミラー成分」と、肌をトーンアップさせる光だけを透過させ、黄ぐすみをおさえる独自の「スキンフュージョンパウダー」が一体となった化粧下地。







ベースメイクとまぜて愛用

ル ブラン ロージー ドロップス 30mL 7,810円／シャネル 軽やかなジェルテクスチャー。 「顔全体のくすみが気になるときの救世主。手持ちの下地やファンデにまぜてつければ、明るくヘルシーなツヤ肌に。ポイントでのせると光の帯をつくり出しハイライトとしての役割も十分に果たす。自在にカスタマイズできる逸品です」（岡田知子さん・ヘアメイク）







「むしろファンデよりいい」下地の名品

