新作Clarks「Solevana」で叶える♡軽やかさと上質感の毎日

ClarksのCloudsteppers™シリーズから、待望の新作「Solevana（ソルヴァーナ）」が登場しました。まるで雲の上を歩くようなPillowSoft™フットベッドと、衝撃を吸収する超軽量のSolevana Foamアウトソールで、一歩ごとに足も心もリフレッシュ。22cm～25cmのサイズ展開と豊富なデザインで、日常からお出かけまで大活躍してくれそうですね！

驚くほど軽くて快適な履き心地

Solevanaの最大の魅力は、その軽さと柔らかさ。独自のSolevana Foamアウトソールは、歩行時の衝撃をしっかり吸収し、長時間履いても疲れにくい構造です。

PillowSoft™フットベッドはふんわりと足を包み込み、まるで雲の上を歩くような感覚に。さらに、通気性に優れたアッパー素材でムレを防ぎ、真夏のお出かけや長時間の移動も快適に過ごせます。

選べるデザインで毎日にフィット

Solevanaコレクションは、レースアップタイプの「Solevana Lace」、ワンストラップの「Solevana Jane」、スポーティーな「Solevana Tie」と、ライフスタイルに合わせて選べる3種類を展開。

ブラックやライトブルー、モーヴコンビなどカラー展開も豊富で、シンプルコーデからカジュアルスタイルまで幅広く対応。ヒール高は40mmで、スタイルアップも快適性も同時に叶えます。

快適さとスタイル、どちらも手に入れて

ClarksのSolevanaコレクションは、毎日の足取りを軽やかにしてくれるパートナー。12,100円（税込）で手に入るのは、ただの靴ではなく、歩くことが楽しくなる体験そのものです。

オンもオフも快適に過ごせる軽量設計と、どんなファッションにも馴染む洗練されたデザイン。あなたの一歩をやさしく支えながら、日常をもっと自由に、もっとおしゃれに彩ります。