¾¾°æ½¨´î»á NY¹Ù³°¤Ç¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤Ç100£íÃÆ¡ª¡¡Îý½¬¤Ï¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Öº£µ¨£³¹æ¤Ç¤¹¡×
¡¡µð¿Í¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡Ë¤¬£±£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¹Ù³°¤ÇÌîµå¶µ¼¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¥É¥Ö¥¹¥Õ¥§¥ê¡¼¡¦¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼êÌó£³£°¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Î»ØÆ³¤äÂÇ·âÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ê¤ó¤ÆÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«¼é¤ëÁª¼ê¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤¿¤¬¡¢£·¥¹¥¤¥ó¥°ÌÜ¤Ç¡Ö£³£³£°¥Õ¥£¡¼¥È¡Ê¡áÌó£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦²ñ¿´¤Î¥µ¥¯±Û¤¨¤òÊü¤Ä¤È¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò»Ï¤á¡¢¼þ°Ï¤Ë¤¤¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÂç´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¹¤¤µå¾ì¤Ç¤Í¡¢£·¥¹¥¤¥ó¥°ÌÜ¡Ê¤Ç¤Î°ìÈ¯¡Ë¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼«¿®¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤è¡¢º£Æü¤Ï¡£¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¼«Ëý¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¾¾°æ»á¡£¡Ö¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â½àÈ÷¤â¡Ë²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤±¤É¡Öº£µ¨£³¹æ¤Ç¤¹¡×¤Èà¥¢¡¼¥Á¥¹¥Èá¤È¤·¤Æ·òºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¾¾°æ»á¤¬±ß¿Ø¤òÁÈ¤ó¤À»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥±¥¬¤Ê¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Ìîµå¶µ¼¼¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Î°®¤ê¡×¤ä¡Ö¼´Â¤ËÂÎ½Å¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾è¤»¤Æ¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌ¤Î¼éÈ÷Îý½¬¡¢¤½¤·¤Æº¸Íã¡¢Ãæ·ø¡¢±¦Íã¤Ê¤É¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÁ´ÌÌ¤ò»È¤¤¡¢£¶¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿£µ¤«½ê¤Ç¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¤Î£±¤Ä¤¬¡¢¾¾°æ»á¤¬ÂÇ·âÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤Ò¤È¤ê£±£°µå¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¿Æ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤é¤¬Ç®¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤Ã¤¿¡£¾¾°æ»á¤Ï¤¤¤¤ÂÇ·â¤ò¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥é¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ö¥¢¥é¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Î¤¢¤ë£±£²ºÐ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎµåÂ®¤ò¾å¤²¡¢³°Ìî¤ËÂçÈôµå¤¬¹Ô¤¯¤È¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¤ª¡¼¤Ã¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À»î¹ç¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥È¥ß¡¼¡¦¥ï¥¤¥¹·¯¡Ê£±£²¡Ë¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÄä¤á¤Æ¤¤¤¿¾¾°æ»á¤Î¼Ö¶á¤¯¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÂÇ¤Ä¤È¡¢¾¾°æ»á¤Ï¤ª¤â¤ï¤º¡ÖDon¡Çt hit may car¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾°æ»á¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Î¸å¤Ë¤Ï¼Áµ¿±þÅú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¥¿¥Õ¤À¤Ã¤¿Áê¼êÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥í¥¤¡¦¥Ï¥é¥Ç¡¼¤È¥Ú¥É¥í¥Þ¥ë¥Á¥Í¥¹¡×¡¢¼«¿È¤ÎºÇÄ¹Èôµ÷Î¥¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£´£µ£°¥Õ¥£¡¼¥È¡Ê¡áÌó£±£³£·¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤ÎÅú¤¨¡£
¡¡±«Å·¤ËÈ÷¤¨¡¢¼¼Æâ¤Ç¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡ÖÅ·µ¤¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£³°¤ÎÊý¤¬µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤â¸µµ¤¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´î¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤È¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤È²á¤´¤·¤¿½¼¼Â¤Î»þ´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£