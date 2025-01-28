Æ»Ï©´ÙË×¡ÄÄ¾·ÂÌó9¡Á10m¡¢¿¼¤µÌó5¡Á10m¡¡¥È¥é¥Ã¥¯1ÂæÅ¾Íî¡¢±¿Å¾¼ê¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¤â²ñÏÃ¤Ï¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¡¡ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô
28Æü¸áÁ°¡¢ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯1Âæ¤¬·ê¤ËÅ¾Íî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28Æü¸áÁ°10»þÁ°¡¢ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡ÖÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Íî²¼¤·¤¿¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸òº¹ÅÀ¤ÎÃæ±ûÉôÊ¬¡¢Ä¾·Â¤ª¤è¤½9¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é10¥á¡¼¥È¥ë¡¢¿¼¤µ5¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é10¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤¬´ÙË×¤·¡¢2¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯1Âæ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ìÅ¾Íî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÃËÀ±¿Å¾¼ê¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É8Âæ¤¬½ÐÆ°¤·µß½õ³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤È¤Ï²ñÏÃ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸òº¹ÅÀ¤Ï¡¢¸½ºßÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¿ÀÆàÀî,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
²ð¸î,
ÂçÁ¥,
¾åÅÄ,
ºßÂð°åÎÅ,
Ë¬Ìä²ð¸î,
ºë¶Ì,
³¤