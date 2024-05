映画史に残る神話的名作『猿の惑星』の“完全新作”として描かれる『猿の惑星/キングダム』が本日5月10日(金)よりついに封切りを迎えた。待望の公開を記念し、監督とキャスト陣が1分半で本作のストーリーと見どころを紹介する特別映像が到着している。

映像は、過去の歴史を知らない猿の青年ノアに対して博識なオランウータンのラカがかつての人間と猿の関係について教える様子から始まる。ラカは「遠い昔、人間とエイプ(猿)は共存していたんだ。あり得ないと思うだろ?」と語っており、今から300年後を描く本作の世界では、過去に人間が世界の主導権を握り、猿は動物の一種だった時代があったことすらも知られていないことが読み取れる。

『猿の惑星』の完全新作を手掛けることになったウェス監督は時代背景や物語の設定には特に気を遣ったそう。「展開には悩まされました。(リブートシリーズの)シーザーの死から数百年後を舞台に決めました」と制作当初を振り返っており、「新たにノアが登場します。人間とエイプの過去を暴くんです」と人間と猿の立場が完全に逆転した世界の新たな物語の行方を示唆している。

映像の後半では、キャスト陣が“猿が支配権を握り、荒廃した300年後の世界”の魅力を力説。力で全てを支配しようと目論む冷酷な独裁者プロキシマス・シーザーを演じるケヴィン・デュランドが「風景の描写も素晴らしいんです」と語るように、『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』など超大作を数多く手掛けてきたVFXスタジオWETAが描き出す世界観は広大でCGとは思えない程リアルに描かれている。

さらに、ある秘密を抱える人間の女性ノヴァを演じるフレイヤ・アーランが「衰退した世界だけど、とても美しく作られています」と解説するように、映像では高層ビルから木々が生い茂り、見たこともないほど巨大な森林が広がっていたり、浜に打ち上げられた巨大な船に猿の集落が築かれていたりと、人類の痕跡を感じさせつつも“猿が君臨する時代”の世界観が体感できる。

監督は「想像をはるかに超える作品をファンに届けたかった。大きなスクリーンで観てほしいです」と熱弁。観る者の想像を遥かに超える圧倒的スケールで描かれた完全新作を大スクリーンで堪能してほしい。



監督・キャストが自信をもて世界に贈りだす新たな“猿惑伝説”、『猿の惑星/キングダム』は大ヒット公開中。

