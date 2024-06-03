3日朝、航空自衛隊の戦闘機「F-35A」2機が青森空港（青森市）に相次いで緊急着陸した。けが人などの情報は入っていない。青森県などが原因を調べている。【図解】そもそも解説／空の安全の要「航空管制業務」とは事故防ぐ対策は県港湾空港課によると、同日午前8時46分と同56分にそれぞれ緊急着陸した。その際、空港管理事務所に自衛隊から連絡があったという。2機にはパイロット1人ずつが搭乗していた。同課にけが人の情報は