靖国神社の石柱に落書きが見つかった事件で、神社のこま犬付近で張り紙2枚が見つかり、中国語で「世界人民は団結しよう」「ただしおまえらは含まない」という趣旨が記されていたことが3日、捜査関係者への取材で分かった。