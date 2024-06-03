大阪地裁インターネット上の地図サービス「グーグルマップ」上の口コミで一方的な悪評を投稿されたとして、兵庫県尼崎市で眼科医院を運営する医療法人「秀明会」が投稿者に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁（山中耕一裁判官）は3日までに、投稿の削除と200万円の賠償を命じた。5月31日付。「プラットフォーマー」と呼ばれる巨大IT企業が展開するネットサービスにおける投稿は、虚偽や誹謗中傷、名誉を毀損するもの