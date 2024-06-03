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名アニメ作家・鴫野彰さんが死去 70歳「妖怪ウォッチ」などの演出手掛ける

by ライブドアニュース編集部

  • アニメーション作家の鴫野彰さんが5月30日に70歳で死去したと分かった
  • 妖怪ウォッチ」や「しまじろうのわお!」など子供向けアニメの演出を担当
  • 代表作には「超攻速ガルビオン」「おそ松くん」などがある
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