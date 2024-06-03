『古畑任三郎』イベントに参加した田村正和と三谷幸喜（1995年）放送30周年を記念して、ドラマ『古畑任三郎』シリーズ（フジテレビ系）が一挙放送中だ。古畑任三郎（田村正和）、今泉慎太郎（西村まさ彦）、西園寺守（石井正則）、向島音吉（小林隆）などの個性的なキャラクターのレギュラー陣に加え、豪華なゲストが犯人役を務め、最高視聴率は34.4％を記録した。当時、マニアックな古畑ファンの間で話題になっていたのが、