安倍派の自民党議員だった宮沢博行氏が２日、「サンデージャポン」（ＴＢＳ系）に出演。裏金問題について当事者の立場から解説した。宮沢氏は派閥幹部から「しゃべるな」と言われたことを暴露して話題となった人物。先日、パパ活不倫が発覚し、議員辞職していた。騒動についてお詫びをしつつも、政治資金規正法改正の議論が進む今だから話せることがあるとして番組出演していた。番組で話題となったのば森喜朗元首相の関与だ