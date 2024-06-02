◆日本生命セ・パ交流戦ソフトバンク―広島（2日、みずほペイペイドーム）日本テレビ「シューイチ」の人気コーナー「体格ブラザーズ」のお笑い芸人「ロバート」秋山竜次（北九州市出身）と「アルコ＆ピース」平子祐希、アナウンサーの上重聡がセレモニアルピッチに登場した。体格ブラザーズは、鍛えることなく好きに食べて寝て育てた豊満な体を使って笑いを誘う「りゅう（秋山）」と「ゆう（平子）」のキャラクター。秋山