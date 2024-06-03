4月1日にアイドルグループ「Sexy Zone」から改名した「timelesz」の新メンバー募集オーディション「timelesz project」が今月2日締め切られた。セクゾから改名した「timelesz（タイムレス）」新メンバーオーディションにファン拒絶のナゼSexy Zoneは2011年11月に5人体制でデビュー。20年には元メンバーのマリウス葉さんが芸能活動を休止（22年に卒業、芸能界から引退）し、今年3月31日には中島健人（30）がグループから卒業。