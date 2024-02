米メリーランド州ゲイザースバーグにある野生動物保護センター「Second Chance Wildlife Center(以下、SCWC)」が先月25日、Instagramに1匹の「イースタン・ラット・スネーク」が運ばれてきたことを報告した。イースタン・ラット・スネークは「全米野生生物連盟(NWF)」のウェブサイトによると、主に米国のコネチカット州、サウスカロライナ州、カンザス州、オクラホマ州に生息し、体長1〜2メートルで背中に光沢のある黒い鱗を持つ無毒の ヘビ という。この ヘビ は、異物を飲み込んでから体内で消化できずに長時間が経過し、体が破れて異物の一部がむき出しの状態になっていた。当時のイースタン・ラット・スネークを撮影した写真には、体の一部が裂け、そこからクリーム色の物体が確認できる。SCWCのスタッフらがレントゲン撮影を行うと、直径が ヘビ の体のサイズを超える球体が写し出された。クリーム色で表面が滑らかだったことから卵のように見えたが、SCWCのランス獣医(Lance)が手術で取り出してみると、マニュアル車の運転の際に使用される、シフトレバーの先の球体が出てきた。まさか車の部品の一部が ヘビ の体内から出てくるとは思わず、手術チームは目を丸くしたという。「イースタン・ラット・スネークはニワトリの卵をよく食べるので、ゴルフボールなどを間違えて飲み込んでしまったという記録は過去にもあります。しかし、シフトレバーの先端を飲み込んでしまったというのは、我々が知る限り、初めてのことです」と、予想外の物体にSCWCも驚いている。異物を飲み込んで体が裂けてしまったイースタン・ラット・スネークは、獣医に裂け目を縫合してもらい治療を受けた。SCWCは、「回復するまでの間、輸液療法や疼痛管理、抗生物質の投与や傷口のケアを行いました。手術を終えてからすぐに ヘビ は少量の食事を摂り始め、6週間後にはランス獣医が抜糸をしました。傷が治ったことで、 ヘビ は徐々に普通の食事量に戻ってきています」とその経過を説明した。今ではすっかり回復しているそうで、冬の間はSCWCのリハビリ施設で過ごすことになっている。春になり暖かくなってきたら、野生に帰されるそうだ。ちなみに昨年10月にはマレーシアで、体長7メートルのアミメニシキ ヘビ がヤギを丸呑みして動けなくなったというケースが発生し、世間を驚かせていた。画像は『Fox News 2024年2月4日付「Snake in Maryland is recovering after accidentally swallowing a gear shift knob: Very ‘unusual case’」(SWNS)』『Second Chance Wildlife Center 2024年1月25日付Instagram「This rat snake was one of the most unusual cases we have treated at SCWC!」』『The New Paper 2023年10月20日付「140kg python caught in Malaysia after making a meal of goat」(PHOTO: THE STAR/ASIA NEWS NETWORK)』『Jeremy’s Reptile Relocations Townsville 2024年1月11日付Facebook「Oh my scrubby!!」』『Aviad Bar 2023年8月3日付Facebook「קיפודים מאוד אוהבים לנשנש נחשים.」』『The Sun 2021年8月26日付「HOLY COW Monster 15ft snake swallows entire COW before its stomach bursts open」(Credit: ViralPress)』『Florida Museum of Natural History 2022年9月7日付「North America’s rarest snake found biting off more than it could chew」(FLORIDA MUSEUM PHOTO BY JERALD PINSON)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)