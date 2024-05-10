演出家のテリー伊藤（74）が10日、自身のインスタグラムを更新。55年前のホンダの“名車”を購入したことを報告した。【写真】白×赤のボディがかわいすぎる！テリー伊藤が購入した55年前のホンダ『モンキー』この日投稿した写真は、盟友で歌手の井倉光一（62）とともに、小さなバイクに2人乗りしている構図の1枚。テリーは「1969年型ホンダモンキー遂に発見購入!!」とテンション高めな文面で報告。「私20頃の頃盗難にあたって