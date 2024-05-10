JR東日本によりますと、きょう午後5時半頃からスマートフォンで利用できる交通系ICカード「モバイルSuica」で、ログインやチャージなどの通信が必要なサービスがつながりにくい状態になっているということです。障害は他にも指定席の予約などができる「えきねっと」などでも発生しています。JR東日本はサイバー攻撃を受けている可能性があるとしていて、詳しい原因を調べています。また、「モバイルPASMO」でもチャージなどができ