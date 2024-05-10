歌手で女優の知念里奈（４３）が１０日までに自身のインスタグラムを更新。“激変姿”をアップした。知念は「交響曲『第九』２００周年記念祭『歓喜のうた』メモリアルコンサートルードウィヒ・Ｂ〜ＨＥＡＲＴＳＯＮＧ。ご来場いただいた皆様、ありがとうございました」と７日に東京オペラシティで開催されたコンサートについてコメント。知念は井上玲音とダブルキャストで伯爵令嬢ジュリエッタを演じた。「生のオー