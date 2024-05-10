アイドルグループ「なにわ男子」道枝駿佑さんが2024年5月9日、中国雑誌「精彩OK」のSNSアカウントに動画で取り上げられた。漢字を手書きする場面があり、その筆順が「奇妙」「初めて見た」などと日本のXユーザーの間で注目されている。「我」の3画目から異変...「精彩OK」がプロモーションの一環で、新刊の表紙を飾る道枝さんの動画を中国のSNS「微博（ウェイボー）」で公開したことが発端だ。青春の思い出をコンセプトに様々なシ