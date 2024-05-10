◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇王者・井上尚弥（６回ＴＫＯ）ルイス・ネリ●（５月６日、東京ドーム）米国で最も権威のある専門メディア「ＴＨＥＲＩＮＧ」が選定するパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）の最新ランキング（５月５日付）が９日（日本時間１０日）、発表され、スーパーバンタ