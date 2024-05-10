6月8日から、高橋大輔が主演のアイスショー『氷艶 hyoen 2024 -十字星のキセキ-』が横浜アリーナで4日間にわたり開催される。【写真】かつてセクハラ疑惑も報じられた“女帝”に寄り添う高橋大輔「『氷艶』はフィギュアスケートと日本文化を掛け合わせたストーリー仕立てのアイスショーです。2017年の第1弾は歌舞伎とコラボ、2019年の第2弾は『源氏物語』がテーマでした。5年ぶりの開催となる第3弾は、宮沢賢治の小説『銀河鉄道