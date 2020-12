ディズニーストアの2021年ラッキーバッグ(福袋)の予約が、2020年12月1日から、公式オンラインショップ「shopDisney(ショップディズニー)」限定でスタートしました。

予約期間は12月21日23時59分まで(※なくなり次第終了)。

買い物に使えるクーポンも

今回のラッキーバッグは、店頭とオンラインストアで購入できる3000円のセットと、ショップディズニー限定の1万円のセットの2種類です。なお、12月2日10時現在、1万円の福袋は「在庫なし」となっています。

2種類とも、ぬいぐるみ(プーさん、オラフ2種類のうちいずれか1点)、マグカップ(ミッキー、ミニーの2種類のうちいずれか1点)、エコバッグ1点が必ず入っています。

そのほかにも、ホーム雑貨や文房具など素敵なアイテムが盛りだくさん。福袋価格3倍相当のアイテムが入っています。ぬいぐるみやマグカップのほか、ラッキーバッグ商品のキャラクターやカラーは指定できません。何が入っているのかは開けてからのお楽しみです。

さらに、ディズニーストアまたはショップディズニーで使えるクーポン(10%オフもしくは20%オフいずれか1枚)も!

商品のお届け日は12月28日の予定です。3000円のラッキーバッグはミッキー&ミニーのショッピングバッグに入って届きます。1万円のラッキーバッグは、ミッキーとミニーデザインのショップディズニーオリジナル配送BOXで配送されます。

なくなり次第終了なので、ディズニーファンのみなさん、早めの予約が吉です。

(C)Disney (C)Disney/Pixar (C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard. (C)2020 MARVEL

※画像はイメージ

※内容は変更になる場合があります。