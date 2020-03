音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」のライブ「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-5th LIVE@サイタマ《SIX SHOTS TO THE DOME》」の中止を受け、特別番組「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 5th LIVE@AbemaTV《SIX SHOTS UNTIL THE DOME》」が、「AbemaTV」にて3月29日夜7時から配信される。

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-5th LIVE@サイタマ《SIX SHOTS TO THE DOME》」は3月28日〜29日に埼玉・メットライフドームにて開催予定だったが、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大の影響を受けて開催中止となった。

それに伴い決定した特別番組「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 5th LIVE@AbemaTV《SIX SHOTS UNTIL THE DOME》」は、この日限定で開設される「ヒプノシスマイク チャンネル」にて生配信。全6ディビジョンの全キャストが集結し、最新CD楽曲の初披露や、18人全員がそろう楽曲の初お披露目、最新情報の発表などが行われる予定だ。

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」は、2017年9月に始動した男性声優たちによる“音楽原作キャラクターラッププロジェクト”。イケブクロ・ヨコハマ・シブヤ・シンジュク・オオサカ・ナゴヤの6ディビジョン(区画)を拠点とするチーム「Buster Bros!!!」「MAD TRIGGER CREW」「Fling Posse」「麻天狼」「どついたれ本舗」「Bad Ass Temple」が、互いの領土をかけてラップバトルを繰り広げるという設定の作品だ。完成度の高い楽曲、個性豊かなキャラクターの魅力から、若者を中心に絶大な支持を集めている。(編集部・小山美咲)

特別番組「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 5th LIVE@AbemaTV《SIX SHOTS UNTIL THE DOME》」概要

放送日時:2020年3月29日(日)夜7時〜10時

放送チャンネル:ヒプノシスマイク チャンネル

【出演者】

木村昴、石谷春貴、天崎滉平、浅沼晋太郎、駒田航、神尾晋一郎、白井悠介、斉藤壮馬、野津山幸宏、速水奨、木島隆一、伊東健人、岩崎諒太、河西健吾、黒田崇矢、葉山翔太、榊原優希、竹内栄治