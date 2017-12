SNSなどで人気の猫クリエイターが集結する合同写真&物販展「ねこ休み展 in 横浜みなとみらい」が、2017年12月15日(金)から2018年1月14日(日)まで、MARK IS みなとみらいにて開催される。横浜での「ねこ休み展」は初開催。展示作品もリニューアルし、300点以上が並ぶ。人気の作品はもちろん、冬らしい作品や、年の瀬・新年の幕開けを感じる作品も一部展示予定。また、抜け毛帽子が世界的に話題のrojimanは、横浜らしい抜け毛作品を展示。秋巡回でフォトスポットとして人気のココニャ(@kokonananya)の障子クライミングの立体作品も横浜に初登場する。さらに限定グッズも多数展開予定。来場者先着3,000名にはオリジナルのポストカードがプレゼントされる。新年にぴったりな企画としては、特設会場入口に設置される『ねこ休み巨大絵馬』に注目。スター猫が絵馬となった巨大作品には、来場者が自らの願いを書くことができる。初詣のようにネコみくじを引いてご利益を得よう。まさに『ねこまみれ』の年末年始を過ごすことができるイベントだ。<開催期間>2017年12月15日 (金) 〜 2018年1月14日 (日)<営業時間>11:00〜19:00 (最終入場18時半)休館日:2018年1月1日(祝)<会場>MARK IS みなとみらい 5F特設会場 横浜市 神奈川県 西区 みなとみらい3-5-1MARK IS みなとみらい)<入場料>500 円 / 小学生以下は入場無料 ※オービィ横浜とのお得なセット券あり(2017年12月5日時点の情報)