日本＆世界の民族衣装と、魔除けの関係とは？ | 魔除け −見えない敵を服でブロック！−

2023年12月9日(土)から2024年2月14日(水)まで、東京・新宿の文化学園服飾博物館にて、『魔除け −見えない敵を服でブロック！−』が開催される。科学…