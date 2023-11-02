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人気番組『世界ふしぎ発見！』の裏側の不思議を発見！ | 【世界ふしぎ発見！展 】 ｉｎ リトルワールド
2024年3月9日（土）から6月30日（日）まで、愛知県犬山市の野外民族博物館リトルワールドにて、【世界ふしぎ発見！展 】 in リトルワールドが開催さ…
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路面電車の中で焼き芋を堪能しながら街を観光しよう！ | マグマやきいも電車
2024年2月10日(土)〜12日(月・祝)、14日(水)、22日(木)〜24日(土)の7日間、路面電車に乗って、焼き芋を食べながら鹿児島市内を観光できるイベント「マ…
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どの「あ....」か、あなたはわかるか！？ 難問神経衰弱 | 将太の寿司「あ....」神経衰弱大会
2024年2月4日(日)13時から、大阪府大阪市のボードゲームカフェ「アルケリンガ」にて、「アナゲ超特急」記念 GMのウォーロック杯 将太の寿司「あ....…
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日本各地のさつまいもが堪能できる６日間！ | さつまいも博２０２４
埼玉県・さいたまスーパーアリーナ けやきひろばにて、2024年2月20日（火）〜25日（日）の間、日本最大級のサツマイモの祭典「さつまいも博2024」が開…
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障害物のなかで鬼ごっこ！チャンピオンを目指そう！！ | パルクール鬼ごっこ ボートレース戸田カップ ２０２４
2024年1月27日(土)・28日(日)で2日間に渡り、埼玉県BOAT RACE戸田にて「パルクール鬼ごっこボートレース戸田カップ2024 」が開催される。「あそびがカ…
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全国のバウムクーヘンが集合！あなた好みのバウムクーヘンに出会える | バウムクーヘン博覧会
2024年1月24日(水)〜1月29日(月)の6日間、「バウムクーヘン博覧会」が東武百貨店 池袋本店にて開催される。バウムクーヘン博覧会では、190のブランド…
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熱々のおでんと熱燗でおいしく温まろう！ | おでんで熱燗ステーション
2024 年 2 月 1 日（木）〜4 日（日）の 4 日間、東京都墨田区のJR 両国駅で「おでんで熱燗ステーション」が開催される。■“幻”と呼ばれる 3 番線ホ…
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ダリの描く不思議な空間に没入する | サルバドール・ダリ ― エンドレス・エニグマ 永遠の謎 ―
2023年12月20日（水）〜2024年5月31日（金）の期間、埼玉県所沢市の角川武蔵野ミュージアム1階 グランドギャラリーにて、巨大映像空間へ没入する 360 …
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１２月１５日はダサセーターの日！！ダサいセーターを着て渋谷に集合！！ | ダサセーターパーティー２０２３ -Ｕｇｌｙ Ｓｗｅａｔｅｒ Ｐａｒｔｙ-
2023年12月15日(金)、東京渋谷の「渋谷 UNDER DEER LOUNGE」にて参加者全員が「ダサいセーター」を着て楽しむイベント「ダサセーターパーティー2023 -…
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穴を掘ってほりまくれ！型破りなイベントが４年振りの本格開催！ | 第２２回全国穴掘り大会
2024年2月4日(日)に千葉県「成田ゆめ牧場」にて【第22回全国穴掘り大会】が4年ぶりに本格開催される。「全国穴掘り大会」は、“チーム最大6名編成で牧…
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ミュシャの描いた美しい女性たちが多数登場 | アール・ヌーヴォーの女神たち
2023年12月9日(土)〜2024年1月28日(日)の期間、大阪・グランフロント大阪北館ナレッジキャピタルイベントラボにて「アール・ヌーヴォーの女神たち」と…
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観覧車がこたつに！？とびきりあつあつの冬をお届け | 天空のこたつ観覧車
2023年12月2日（土）〜2024年2月29日（木）の期間中、大阪府・千里万博公園EXPOCITY内 オオサカホイールで「天空のこたつ観覧車」が開催される。＜イ…
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淡路島のうずしおクルーズでこたつと一緒に寒さを楽しもう！ | こたつクルーズ
2023年12月1日(金)〜2024年2月29日(木)の間、遊覧船「咸臨丸」と「日本丸」にコタツを設置し、冬でも暖かい空間で鳴門海峡クルージングを楽しむことが…
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テルマエを愛した古代ローマの人々の生活をより身近に感じよう！ | テルマエ展 お風呂でつながる古代ローマと日本
2023年11月25日（土）〜2024年1月21日（日）の期間、大分県にある「大分県立美術館」にて「テルマエ展お風呂でつながる古代ローマと日本」が開催さ…
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「ざわ…ざわ…」カイジの鉄骨渡りや焼き土下座を体現 | 逆境回顧録 大カイジ展
2024年3月16日（土）から5月12日（日）まで、東京都文京区の東京ドームシティ Gallery AaMo（ギャラリー アーモ）にて、「逆境回顧録 大カイジ展」が…
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日本＆世界の民族衣装と、魔除けの関係とは？ | 魔除け −見えない敵を服でブロック！−
2023年12月9日(土)から2024年2月14日(水)まで、東京・新宿の文化学園服飾博物館にて、『魔除け −見えない敵を服でブロック！−』が開催される。科学…
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チェックイン後、学生寮に振り分けられ学園生活 | 泊まれる演劇『Ｍｏｏｎｌｉｔ Ａｃａｄｅｍｙ』
2024年1月19日(金)から 3月17日(日) まで、大阪府大阪市のHOTEL SHE, OSAKAで、泊まれる演劇『Moonlit Academy』が開催される。泊まれる演劇とは、実…
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やきいも尽くしイベント！日本全国のやきいも＆いもスイーツ食べくらべ | やきいもフェス ＯＳＡＫＡ ２０２３
2023年11月29日（水）から12月3日（日）まで、大阪府大阪市の大阪城公園 太陽の広場で、「やきいもフェス OSAKA 2023」が開催される。日本各地のさつ…
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バンドやろうぜ！ 仲間は１０００人！ | 千のＲＯＣＫ ＹＯＵ!!
2023年11月25日（土）に、大阪府堺市の大泉緑地で演奏イベント「千のROCK YOU!!（センノロッキュー）」が開催される。同じ楽曲をライブ演奏するために…
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枕の持込みも睡眠もＯＫ！ プラネタリウムでぐっすり | 熟睡プラ寝たリウム -１等星めぐりとギリシャ神話の読み聞かせ -
2023年11月23日(木・祝)から25日(土)の3日間、神奈川県横浜市のコニカミノルタプラネタリアYOKOHAMAで「熟睡プラ寝たリウム」が開催される。「熟睡プ…