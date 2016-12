今年最後のインスタはめちゃカッコよくて大好きな先輩!HYDEさんとyasuさんと!!久しぶりのスリーショット!!ずっと仲良くさせていただいて本当に感謝です!!!今年もお世話になりました!これからもずっとついていきます!!#HYDEさん#yasuさん#大好き!!#忘年会の写真!!#嬉しい人リツイート!間違えた!いいね!笑#仲良し3人!#平均年齢あがってきた!笑#でもそれを全く感じさせない俺たち!

A photo posted by DAIGO (@daigo_breakerz_) on Dec 31, 2016 at 12:29am PST