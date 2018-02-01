『AV出演強要』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
法案審議で取り上げられた問題は「同人AV」のトラブルなどだと制作会社幹部
東スポWEB
「AV新法」に関し、6月〜10月で103件の被害相談が寄せられたと発表
共同通信
セルフネグレクトの末、いつの間にかAVに出演してしまう女性もいるのだそう
弁護士ドットコム
「ものすごく人身売買に近い。具体的には、ギャラ問題だ」と業界に指摘
自主的な取り組みが始まるも議論は進まず、業界内外の関係者から嘆息も
ある団体は、18歳から24歳くらいの若者による相談が特に多いと説明
制作者側が「加害当事者」として、問題に向き合うことが大切だと説明
2010年ごろ、名古屋・栄でアンケートへの協力を求められて応じたのが発端
ある女性はだまされて「女優」契約した後、性行為の撮影を強行されたという
日刊ゲンダイDIGITAL
昨今のAV女優のアイドル化が、問題を加速させた側面があるのではと登壇者
「サインがあれば強要ではない」という考え方は間違いであると映画監督
「美しすぎる候補者」と注目されていた佐々木氏はAV出演強要問題に注力
ABEMA TIMES
AVの販売停止申請の手続きを始めて8カ月で1635本が販売停止となったと発表
「殺人以外なんでもされた」と語るも、自分も悪いと思うと自己責任論を展開
出演強要の被害に遭ったが、あくまで自分に落ち度があったと語った
問題に対し世間は無関心になっており、なし崩し的に風化してしまうとAV男優
インチキな芸能事務所や地下アイドルグループに所属させるケースが横行
日刊SPA!
1日に開催された説明会には、メーカーやプロダクションなど171社が参加
日テレNEWS NNN