解決!ナイナイアンサー
『解決!ナイナイアンサー』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年3月8日
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博多大吉がカミナリの石田たくみにガチ助言 相方しか叩かない方法を提案
誰にでもツッコみ続けると「一発芸」とみなされ、いずれは消えていくと指摘
トピックニュース
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メイプル超合金・安藤なつ レスラー時代のタッグ相手と再会し思わず号泣
安藤の引退に「いないのが嫌だなと思った、それが1番」と打ち明けた相方
トピックニュース
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ピース・綾部祐二 卑猥なエピソードをイジられCM出演が消滅
「先輩方が、僕の卑猥なエピソードを言った」ことが原因だという
トピックニュース
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矢部浩之がツッコんでキレられた先輩芸人とは「すぐ叩き返された！」
「意外や意外、小堺一機さん」「すぐ叩き返された！」と告白
トピックニュース
2017年2月22日
2017年2月1日
2017年1月11日
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ぺえが両親に「恋愛対象は男性」とカミングアウト 「号泣」と反響
両親は困惑しつつも、「子どもが幸せでいるのが一番親は嬉しい」とエール
モデルプレス
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山崎樹範が吉井怜との馴れ初めを語る「最初から結婚を前提に」
「最初から『結婚を前提にお付き合いしてください』って言いました」と告白
トピックニュース
2016年12月13日
2016年11月16日
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門脇麦が高校時代についてぶっちゃけトーク 矢部浩之が称賛
仲の良いグループには属していたが「友達だと思っていませんでした」と断言
トピックニュース
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りゅうちぇるがブレーク直前の赤っ恥を告白「告知したのに全カット」
過去の同番組に出演する際、事前に告知したが出演場面が全カットされたそう
トピックニュース
2016年11月15日
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トレエン斎藤司がどん底の過去を明かす 高校時代に友達が1人もいなかった
極度に人見知りだったため、1人も友達がいなかったそう
スポーツ報知
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ナインティナイン 過去に2度の解散危機があったことを明かす
1度目は周囲から「生意気」と言われて嫌気がさした岡村隆史が提案したそう
スポーツ報知
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GENKING 華やかな生活を「演じるため」に借金1000万円を背負った過去
ブレークのきっかけとなった華やかな生活を「演じる」ために借金したそう
デイリースポーツ
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りゅうちぇるのブレイク前の恥ずかしい秘密 出演シーンがカットされ号泣
初めてのテレビ出演の際、出演部分が全カットされ号泣したという
スポーツ報知
2016年11月8日
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水卜麻美アナ 日本テレビ入社後に人事部から詐欺扱いされた過去
日本テレビに入社するため、過度なダイエットをして「奇跡の1枚」を撮影
トピックニュース
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熊田曜子の昔のあだ名は「ブタゴリラ」 痩せるキッカケは綾野剛だった
体重は60キロを超え、男子からは「ブタゴリラ」と呼ばれていたと告白
デイリースポーツ
2016年10月26日
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森三中の大島美幸 「嫌なヤツ」を実名であっさり明かす
「芸人やめろ。面白くねぇんだよ！」と言ってきたインパルスの堤下敦だそう
トピックニュース
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藤田ニコル モデル仲間に強い嫉妬心「同世代と仕事したくない」
後輩のモデルが藤田の「妹分」などとして後からブレイクするのが不満だそう
トピックニュース