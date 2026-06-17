馬が合わない義母との同居を勝手に決めてきた夫に愛想を尽かし、出ていったユイ。義母は「なんとしても」孫を取り戻すと息巻くが、ユイは義母から逃げ切れるのだろうか？「どちらかの家庭が崩壊する漫画」より【漫画】本編を読む夫が勝手に親との同居を決めた実態を描き、反響を呼んでいる横山了一(@yokoyama_bancho)さんの漫画『どちらかの家庭が崩壊する漫画』。本作はSNSの連載作を大幅加筆して書籍化したもの