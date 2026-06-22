姑｢ママがなリエちゃんを取り戻してみせる｣→同意なしに同居を決めた夫の強引さに耐え切れず、妻は家出を決意【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
夫が勝手に親との同居を決めた実態を描き、反響を呼んでいる横山了一(@yokoyama_bancho)さんの漫画『どちらかの家庭が崩壊する漫画』。本作はSNSの連載作を大幅加筆して書籍化したものだ。作者に制作の裏側などを聞いた。
エリートのシュウは妻・ユイの意見を無視し、彼女が苦手とする義母との同居を勝手に決める。ユイは同居を拒否し娘を連れてママ友の毒山マリンの家へ家出するが、義母は｢ママがなんとしても、リエちゃんを取り戻してみせるから…！｣と息巻く。
頼もしいママ友の存在にちなみ自身のパパ友事情を聞くと、横山さんは｢同世代の子どもがいる同業者とは距離が近づきました。深い付き合いのパパ友はいませんが、育児漫画をネットに載せてからいろいろと温かい意見をくださるパパさんも多く、恵まれていると思います｣と明かす。
■読者の反響とこだわりの表現
読者からの反響について、｢息抜きに楽しんでますと言ってもらえることが多くてうれしかったですね。女性が描くと生々しくなるが、さっぱりしていて読みやすいという意見もいただきました｣と喜ぶ。
書籍化にあたり、｢SNS発表時の線だけで表現する形を踏襲しました。全編に色を入れてもらったので、絵の勢いはそのままにより読みやすくなっています｣とこだわりを語る。最後に、｢既に読んだ方にも新しい気分で楽しんでもらえたらうれしいです｣と見どころを語ってくれた。
取材協力：横山了一(@yokoyama_bancho)
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