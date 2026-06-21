朝はパン派という人に注目してほしい新ドリンクが登場しました。カネカ食品から発売された「いつものパンともっとしあわせ『ほら、お茶ミルク』」シリーズは、その名の通り“パンとの相性”を追求した新発想の「パン専用茶」。近年はパンとコーヒーの組み合わせが定番ですが、「ほら、お茶ミルク」はお茶とミルクを絶妙なバランスでブレンドすることで、パンのおいしさをさらに引き立てることを目指したドリンク