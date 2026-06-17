ビアトリクス・ポター(TM)が描いた絵本で人気の「ピーターラビット(TM)」の公式オンラインショップに、ライフスタイルブランド「BRUNO(ブルーノ)」とのコラボホットプレートが新登場。鋳物ホーロー鍋を思わせるデザインに、絵本の世界観を表現するレッドとホワイトの2色展開。各1万4850円で、公式オンラインショップだけの限定アイテムとなっている。さらに公式オンラインショップでは2026年6月22日(月)11時59分まで、7500円以上の