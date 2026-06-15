sanrio houseがルクア大阪へ西日本初出店！限定カラーアイテムをチェック

サンリオの新ブランド「sanrio house（サンリオハウス）」が、2026年6月30日（火）にルクア大阪6階へ西日本初出店となる2号店をオープンします。店内にはフォトジェニックな空間が広がり、限定カラーのハローキティアイテムや店舗限定ぬいぐるみシリーズなど、心ときめく商品が勢ぞろい♡サンリオファンはもちろん、お買い物やお出かけが好きな方にも見逃せない新スポットです。

フォトジェニックな店内で特別な体験を

©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664297

ルクア大阪店では、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミの等身大フィギュアがお出迎え。

さらに、オリジナルぬいぐるみで彩られたシャンデリアやランプ、ハート形のインスタレーションなど、どこを切り取っても写真映えする空間が広がります。

また、店舗限定の「HELLO KITCHEN」シリーズも展開。焼き立てパンのような見た目のぬいぐるみを、ベーカリーショップさながらにトングで選ぶことができる遊び心たっぷりのコーナーも魅力です。

何度訪れても新しい発見がありそうな空間となっています。

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ルクア大阪限定アイテムをチェック

「クリアタンブラー」ルクア限定ハローキティ



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価格：1,980円

大容量で使いやすい人気の総柄クリアタンブラー。限定カラーのハローキティデザインは特別感たっぷりです。

「ハローキティ フェイストートバッグ」LEOPARD



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価格：5,390円

大人気トートバッグにレオパード柄の限定カラーが仲間入り。大阪らしい遊び心を感じるデザインで、旅行やお買い物にも活躍します。

「マルチショルダー（ハローキティ ミニポーチ付き）」LEOPARD



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価格：14,300円

ハローキティのフェイスポーチが付いたマルチショルダー。スマートフォンやカード、コスメなどをコンパクトに持ち歩きたい方におすすめです。

人気商品や限定企画も見逃せない

「クリアタンブラー」



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価格：全20種・各1,980円

発売時に即完売した人気アイテムが全20種類そろいます。お気に入りのキャラクターを探す楽しみも♪

「パンぬいぐるみ」



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価格：全9種・各2,970円～3,620円

店舗限定【HELLO KITCHEN】ベーカリーシリーズ。パンをモチーフにした愛らしいキャラクターぬいぐるみです。

【sanrio house シークレットコレクション】フラッフィー ハローキティ チャーム



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価格：3,850円

ふわふわの着ぐるみをまとったハローキティのチャーム。シークレットカラー1種を含む全8種のブラインド仕様で、開封する瞬間のワクワク感も楽しめます。

※無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

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さらに、6月30日（火）より税込7,700円以上購入した方へ、先着でsanrio houseオリジナルステッカーシートをプレゼント。ここでしか手に入らない限定デザインです。

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また、2026年6月30日（火）～7月20日（月・祝）には、ルクア6階催事スペースにて「CAPSULE TOY LAND」を開催。

新作を含む全7種・計8台のオリジナルカプセルトイやフォトスポットも楽しめます。

※CAPSULE TOY LANDへの来場はご予約不要ですが、混雑時はお並びいただく可能性がございます。予めご了承ください。

サンリオの世界観を満喫しよう

ルクア大阪に誕生する「sanrio house」は、ショッピングだけでなく、空間そのものを楽しめる新しいサンリオスポットです。限定アイテムや店舗限定シリーズ、フォトスポットなど魅力が盛りだくさん♡

お気に入りのキャラクターと出会える特別な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。オープン直後は混雑が予想されるため、来店方法や整理券情報も事前にチェックしておくのがおすすめです。