「メリーさんに惨殺されるタイプの体育教師」01【漫画】本編を読む…“死亡フラグ”を破壊しまくる最強モブ爆誕ゆっくりと時間が流れる土曜の夜。一週間の疲れを癒やすお供として、漫画の世界に浸る人も多いのではないだろうか。今回は、まったりとした週末にこそ振り返りたい名作漫画の制作秘話をお届けする。いわゆる"死亡フラグ"にスポットを当て、ヤンマガWebで連載されて人気を博した酒井大輔(@sakai0129)さんの漫画『ゴリせ