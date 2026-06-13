【スカッと漫画】「すぐに死ぬモブ」と思ってたら…まさかの無双劇→死亡フラグをへし折る最強体育教師の裏側【作者に聞く】
【漫画】本編を読む…“死亡フラグ”を破壊しまくる最強モブ爆誕
ゆっくりと時間が流れる土曜の夜。一週間の疲れを癒やすお供として、漫画の世界に浸る人も多いのではないだろうか。今回は、まったりとした週末にこそ振り返りたい名作漫画の制作秘話をお届けする。
いわゆる"死亡フラグ"にスポットを当て、ヤンマガWebで連載されて人気を博した酒井大輔(@sakai0129)さんの漫画『ゴリせん〜パニックもので真っ先に死ぬタイプの体育教師〜』。死亡フラグを無自覚にへし折っていく最強の体育教師・ゴリ先の姿を描き、惜しまれつつ完結した本作。
今回は、長期連載の裏側にあったネタ集めの苦労や、独特なギャグセンスの源泉について、酒井さんの言葉から本作の魅力を改めて振り返る。
■"漫画あるある"を破壊する最強の体育教師
本作の根幹にあるのは、誰もが一度は見たことのある"死亡フラグ"や"漫画あるある"の破壊だ。しかし、このコンセプトを維持し続けるのは容易ではなかった。
酒井さんは、死亡フラグには似たようなパターンが多く、既視感のある展開は容赦なく没にしていたと明かす。集めたフラグをどう漫画に組み込むかが一番の難題であり、主人公のゴリ先が破壊するのに適していないフラグの選別にも頭を悩ませていた。話を繋げながら読者にフラグを提示していく構成の難しさは、執筆中の大きな壁だったようだ。
■読者の記憶に残り続ける笑いを目指して
作中ではゾンビものをはじめ、数々のパニック要素が盛り込まれた。これについて酒井さんは、ゾンビ映画などに明るくない読者に対しても、いつか実際の作品を観たときに(ゴリせんでやってたやつだ)(ゴリせんなら助かったのに)と思い出してもらえればうれしいと語る。
単なるパロディの枠を超え、読者の記憶に残り続ける笑いを目指していたことがうかがえる。
■意外な参考元はアニメ版の(名探偵コナン)
独特のテンポや作劇において、酒井さんが大いに参考にしているのがアニメ版の(名探偵コナン)だという。特にアニメオリジナルの話はハチャメチャな内容や倫理観がバグっている展開があり、非常におもしろいと絶賛している。
アニメ版が持つ(この回は何をやりたいのか)という明確なコンセプトや、省く部分は徹底して省き、描きたいところをしっかり描くスタンスが大変勉強になっているそうだ。また、アニメオリジナルは事件のあらましをセリフで説明してくれるため、聞きながら作画作業を進められるという実用的な利点も教えてくれた。
フラグをへし折り続けたゴリ先の軌跡は、緻密な計算と研ぎ澄まされたコンセプトのうえに成り立っていたのだ。
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